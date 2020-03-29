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У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону

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Трамп хотів ввести жорсткий карантин у трьох штатах / The New York Times

У США ситуація з коронавірусом за кількістю інфікованих – найгірша у світі (таких понад 120 тисяч). Найбільше хворих у місті та штаті Нью-Йорку – 53 тисячі. Президент Трамп хотів запровадити жорсткий карантин регіону, але його відмовили.

За розрахунками Daily Mail, у минулі дві доби в місті Нью-Йорк кожних 17 хвилин помирала інфікована коронавірусом людина. Через таку ситуацію президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення жорсткого карантину в Нью-Йорку та ще двох штатах, де випадків COVID-19 найбільше.

До теми Темпи поширення COVID-19 у Нью-Йорку вищі, аніж в Ухані та Ломбардії

"Ми хотіли б зробити там (у Нью-Йорку – 24 канал) режим карантину, оскільки це епіцентр епідемії. Я міркую про це", – сказав Трамп журналістам під час брифінгу у Білому домі.

Згодом він додав у твіттері: "Я розглядаю можливість введення карантину в "гарячих точках": Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут. Рішення буде прийнято, так чи інакше, незабаром".

Яка ситуація з коронавірусом у Нью-Йорку

У відділення невідкладної допомоги надходить до 6,5 тисячі дзвінків щодня, черга на лінії "швидкої" інколи сягає 170 людей. Лікар центральної громадської лікарні Нью-Йорка Стів Кассапідіс порівняв ситуацію в місті з пеклом.

Хворих привозять, підключають до апаратів, потім вони вмирають, і далі по колу. Пацієнтів привозять і привозять,
– розповів Кассапідіс.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо днем раніше говорив, що запасів у місті – на тиждень, місту потрібна федеральна і військова підтримка, а також щонайменше 15 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

Додамо, що населення міста Нью-Йорк станом на 2019 рік – приблизно 9 мільйонів людей, штату ж Нью-Йорк – понад 20 мільйонів.

Трампа відмовили вводити карантин

Вночі 29 березня Трамп написав у твіттері, що таки не буде вводити карантин у Нью-Йорку. Просить лише у місцевої влади видати рекомендації не відвідувати цей регіон та не виїжджати з нього. "Карантин не знадобиться", – підсумував президент США.

Чому Трамп вирішив не вводити карантин

Річ у тім, що місцева влада, зокрема губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, жорстко розкритикували цю ідею. Куомо назвав таку ініціативу "цілком химерною, антиамериканською й антисоціальною".

Ще ж і надто – влада штату натякнула, що у разі розмови про жорсткий карантин і фізичний кордон може початися "дискусія про громадянську війну".

Коронавірус у США: у ніч на неділю, 29 березня, підтверджені випадки ураження коронавірусом становлять 123 тисячі 271, смертей уже понад 2200 по всій країні.

У Нью-Йорку, до слова, 883 людини померло загалом і понад 200 за добу. Інфікованих у Нью-Йорку – понад 53 000.

Вірус
Нагадаємо прості правила, як захиститися від вірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Дональд Трамп Новини США Здоров'я Медицина
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