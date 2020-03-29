У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону

У США ситуація з коронавірусом за кількістю інфікованих – найгірша у світі (таких понад 120 тисяч). Найбільше хворих у місті та штаті Нью-Йорку – 53 тисячі. Президент Трамп хотів запровадити жорсткий карантин регіону, але його відмовили.

За розрахунками Daily Mail, у минулі дві доби в місті Нью-Йорк кожних 17 хвилин помирала інфікована коронавірусом людина. Через таку ситуацію президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення жорсткого карантину в Нью-Йорку та ще двох штатах, де випадків COVID-19 найбільше.

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"Ми хотіли б зробити там (у Нью-Йорку – 24 канал) режим карантину, оскільки це епіцентр епідемії. Я міркую про це", – сказав Трамп журналістам під час брифінгу у Білому домі.

Згодом він додав у твіттері: "Я розглядаю можливість введення карантину в "гарячих точках": Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут. Рішення буде прийнято, так чи інакше, незабаром".

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Яка ситуація з коронавірусом у Нью-Йорку

У відділення невідкладної допомоги надходить до 6,5 тисячі дзвінків щодня, черга на лінії "швидкої" інколи сягає 170 людей. Лікар центральної громадської лікарні Нью-Йорка Стів Кассапідіс порівняв ситуацію в місті з пеклом.

Хворих привозять, підключають до апаратів, потім вони вмирають, і далі по колу. Пацієнтів привозять і привозять,

– розповів Кассапідіс.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо днем раніше говорив, що запасів у місті – на тиждень, місту потрібна федеральна і військова підтримка, а також щонайменше 15 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

Додамо, що населення міста Нью-Йорк станом на 2019 рік – приблизно 9 мільйонів людей, штату ж Нью-Йорк – понад 20 мільйонів.

Трампа відмовили вводити карантин

Вночі 29 березня Трамп написав у твіттері, що таки не буде вводити карантин у Нью-Йорку. Просить лише у місцевої влади видати рекомендації не відвідувати цей регіон та не виїжджати з нього. "Карантин не знадобиться", – підсумував президент США.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Чому Трамп вирішив не вводити карантин

Річ у тім, що місцева влада, зокрема губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, жорстко розкритикували цю ідею. Куомо назвав таку ініціативу "цілком химерною, антиамериканською й антисоціальною".

Ще ж і надто – влада штату натякнула, що у разі розмови про жорсткий карантин і фізичний кордон може початися "дискусія про громадянську війну".

Коронавірус у США: у ніч на неділю, 29 березня, підтверджені випадки ураження коронавірусом становлять 123 тисячі 271, смертей уже понад 2200 по всій країні.



У Нью-Йорку, до слова, 883 людини померло загалом і понад 200 за добу. Інфікованих у Нью-Йорку – понад 53 000.



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