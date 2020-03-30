У Нью-Йорку влаштували "коронавірусну вечірку": 2 померли, ще 6 в лікарні

У Нью-Йорку молоді люди вирішили провести "коронавірусну вечірку", щоб виробити колективний імунітет проти недуги.

Молоді люди вирішили, що якщо вони не в групі ризику, вони можуть захворіти на COVID-19 та виробити імунітет. Так, справді, смертність від коронавірусу набагато вища у літніх людей, ніж у молоді. Але, через таку безвідповідальність від ускладнень померли двоє учасників "розваг". Про це розповів медик з Нью-Йорка Сем Гергіс.

Читайте також: В Росії Міністерство охорони здоров'я радить лікувати коронавірус недієвими препаратами

Чому влаштували "коронавірусну тусовку": яка її суть

Участь в цьому дійстві взяли 22 людини віком до 35 років. Вони планували влаштувати вечірку, щоб заразити один одного COVID-19, перехворіти і повернутися до звичайного життя.

Втім, після вечірки 2 людини загинули, ще 6 перебувають у лікарні.

"Коронавірусні вечірки" набирають популярність в США – схожий випадок був зареєстрований в штаті Кентукі: молодь зібралася, "вважаючи себе невразливими до COVID-19". Після цього 1 людина опинилася в лікарні.

Варто пам'ятати, що, навіть якщо вірус менш небезпечний для молодих людей, це не означає, що не потрібно дотримуватися рекомендацій ВООЗ і МОЗ щодо профілактики вірусу.

Будь-хто може стати сполучною ланкою між хворобою і смертю іншої людини.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.