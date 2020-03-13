Наразі у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус. Місто оголосило про введення режиму надзвичайної ситуації.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо зазначив, що за останню добу "тривожно" зросла кількість випадків захворювання на коронавірус, пише Інтерфакс-Україна.

До теми Як коронавірус вплине на економіку США: два сценарії

Напередодні було відомо про 42 заражених.

Запевняю вас, ніхто з нас не хотів цього робити. Але це саме той момент, коли це необхідно,

– сказав мер.

Загалом у Нью-Йорку ще 29 осіб перебувають на обов'язковому карантині, а ще 1784 – на добровільному. Блазіо зазначив, що "кризовий період може тривати півроку".

Що передбачає надзвичайний стан у Нью-Йорку:

10% працівників будуть виконувати вої обов'язки дистанційно;

Заборона зібрань в 500 або більше людей;

Скасують всі шоу на Бродвеї до 12 квітня.

Водночас наразі школи, лікарні та будинки престарілих продовжуватимуть свою роботу, як і громадський транспорт.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомляв про 328 випадків зараження коронавірусом в штаті Нью-Йорк. 7 березня у штаті також ввели надзвичайний стан.

Що відомо про коронавірус у США? У США зафіксовано більше 1000 випадків коронавірусу, 31 з них – смертельний. Дональд Трамп оголосив про заборону поїздок до Європи на 30 днів. Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.