У Нью-Йорку ввели надзвичайну ситуацію через коронавірус
Наразі у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус. Місто оголосило про введення режиму надзвичайної ситуації.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо зазначив, що за останню добу "тривожно" зросла кількість випадків захворювання на коронавірус, пише Інтерфакс-Україна.
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Напередодні було відомо про 42 заражених.
Запевняю вас, ніхто з нас не хотів цього робити. Але це саме той момент, коли це необхідно,
– сказав мер.
Загалом у Нью-Йорку ще 29 осіб перебувають на обов'язковому карантині, а ще 1784 – на добровільному. Блазіо зазначив, що "кризовий період може тривати півроку".
Що передбачає надзвичайний стан у Нью-Йорку:
- 10% працівників будуть виконувати вої обов'язки дистанційно;
- Заборона зібрань в 500 або більше людей;
- Скасують всі шоу на Бродвеї до 12 квітня.
Водночас наразі школи, лікарні та будинки престарілих продовжуватимуть свою роботу, як і громадський транспорт.
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомляв про 328 випадків зараження коронавірусом в штаті Нью-Йорк. 7 березня у штаті також ввели надзвичайний стан.
Що відомо про коронавірус у США? У США зафіксовано більше 1000 випадків коронавірусу, 31 з них – смертельний. Дональд Трамп оголосив про заборону поїздок до Європи на 30 днів. Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення.
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