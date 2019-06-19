У Нью-Йорку заборонили відмовлятися від вакцинування через релігію

У штаті Нью-Йорк прийняли закон про заборону можливості відмовитися від щеплень із релігійних міркувань.

Закон набув чинності негайно після прийняття 13 червня, але у невакцинованих школярів є 30 днів на проведення всіх необхідних процедур після початку навчального року, пише Associated Press.

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Нью-Йорк став п’ятим штатом США, який ввів заборону на відмову від вакцинації із релігійних причин, приєднавшись до Каліфорнії, Західній Вірджинії, Міссісіпі та штату Мен.

Закон введений на тлі найбільшого за 27 років спалаху захворювань на кір. Від початку 2019 року зареєстровано вже близько 700 випадків, багато з яких торкнулися ортодоксальних єврейських спільнот в Нью-Йорку. За інформацією The New York Times вони його привезли з України.



Календар щеплень в Україні

У США вимоги, що стосуються вакцинації дітей, регулюються на рівні штату. Це стосується як необхідних щеплень, так і можливих винятків, відповідно до яких батьки можуть відмовитися від процедури. Так, у всіх 50 штатах відмовитися від певної вакцинації можна з медичних причин (наприклад, при наявності алергії на певний компонент препарату), а ось із філософських і особистих причин – тільки у 16 років.

А у Німеччині розробили законопроект, який передбачає штрафи 2,5 тисячі євро для тих, хто не робить щеплення, а також недопуск невакцинованих дітей у навчальні заклади.

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