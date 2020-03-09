У паризькому Діснейленді зафіксували випадки зараження коронавірусом

В одного з працівників парку розваг Діснейленду в Парижі медики підтвердили випадок зараження новим видом коронавірусу.

Про це пише таблоїд Daily Mail. Незважаючи на те, що в одного з працівників зафіксували коронавірус, парк залишається відкритим для відвідувачів.

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Всім рекомендують часто використовувати антисептичні засоби і зберігати відстань один від одного.

За інформацією BFMTV, заражена людина працювала "за лаштунками" у нічну зміну і "не контактувала" з відвідувачами парку.

Співробітники Діснейленду зараз перевіряють своїх колег, які контактували із хворим працівником.

Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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