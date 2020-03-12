У пасажирів рейсу Мілан – Київ не перевіряли температуру, попри симптоми

В пасажирів рейсу PS 312 були симптоми застуди, але стюарди давали їм ліки, аби збити температуру. Лише після того, як почали протестувати інші пасажири на борту, з літака госпіталізували трьох людей.

Очевидець події та активіст Антон Гора вів трансляцію із літака на своїй фейсбук-сторінці, а згодом пояснив усе в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також: В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих

Чоловік переконує, що на борту літака перебували близько 190 людей, серед яких частина пасажирів мали симптоми захворювання.

"Просили терафлю, збивали температуру", – розповів чоловік.

Також активіст додав, що при посадці нікому не проводили скринінг – всіх просто запросили на свої місця в літак. При цьому, за його словами, у багатьох людей, які заходили в салон, були червоні очі й сильне потовиділення.

Літак пройде необхідну санобробку, – Дихне

Президент МАУ Євген Дихне, коментуючи цю ситуацію, наголосив – літак авіакомпанії пройде всю необхідну санобробку, після чого його допустять до рейсів.

Згідно з інструкціями МОЗ, ми кожен літак обслуговуємо додатково дезінфекційними засобами. При цьому робиться дезінфекція практично всіх поверхонь в літаку, є спеціальні засоби, виїжджає бригада на літак відразу після висадки пасажирів і проводить повну дезінфекцію,

– пояснив він.

За його словами, борт 13 лютого вийде на рейси в штатному режимі. Команда літака відпочиватиме – відповідно до інструкцій. Окрім того, авіакомпанія буде чекати інструкцій МОЗ з приводу ситуації, що склалася.



Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.