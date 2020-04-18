У пацієнтів з Бразилії виявили два нових види вірусів, які ніколи не зустрічалися у людини

У зразках крові, взятих у пацієнтів з північного регіону Бразилії, виявили два нових види вірусів. Симптоми у пацієнтів подібні до лихоманки денге чи вірусу Зіка: висока температура, сильний головний біль, висип та червоні плями на шкірі.

Один вірус належить до роду Ambidensovirus, а інший належить до роду Chapparvovirus, повідомляє науковий журнал PLOS ONE.

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За словами дослідників, ці види зустрічалися у комах та найчастіше у безхребетних істот, але ніколи ще не зустрічалися у людини. Але разом з тим фахівці зазначили, що поки невідомо, чи були ці віруси активними у пацієнтів та чи саме вони викликали симптоми хвороби.

Що найбільше нас здивувало – це виявлення Chapparvovirus у зразку людини. Вірусні види цього роду описані лише у комах, молюсків та інших безхребетних. Ніколи у ссавців,

– сказав Антоніо Чарліс да Коста, один з авторів дослідження.

Поки що немає жодний доказів того, що ці віруси є заразними або патогенними. Однак з боку науки цікаво, що Ambidensovirus та Chapparvovirus виявили у людських зразках.



У людських зразках виявили 2 нових види вірусів / Фото: Medical Xpress

Відтак, необхідні подальші ретельні дослідження, щоб визначити, чи є ці віруси небезпечними для здоров'я людини. Поки що вчені не можуть відповісти на це запитання, але робота над зразками триває.

Ми намагалися і не змогли заразити клітинні культури в лабораторії. Або тому, що ці віруси не інфікують тип клітини, що використовується в експерименті, або тому, що вірусні частинки, що містяться в аналізованих нами зразках, вже не є життєздатними. Ми не знаємо,

– додав Антоніо Чарліс да Коста.

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