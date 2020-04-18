24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У пацієнтів з Бразилії виявили два нових види вірусів, які ніколи не зустрічалися у людини

-
Вчені виявили 2 нових види вірусів / unsplash.com

У зразках крові, взятих у пацієнтів з північного регіону Бразилії, виявили два нових види вірусів. Симптоми у пацієнтів подібні до лихоманки денге чи вірусу Зіка: висока температура, сильний головний біль, висип та червоні плями на шкірі.

Один вірус належить до роду Ambidensovirus, а інший належить до роду Chapparvovirus, повідомляє науковий журнал PLOS ONE.

Цікаво Вчені з Уханя справді створили коронавірус, але не COVID-19: деталі

За словами дослідників, ці види зустрічалися у комах та найчастіше у безхребетних істот, але ніколи ще не зустрічалися у людини. Але разом з тим фахівці зазначили, що поки невідомо, чи були ці віруси активними у пацієнтів та чи саме вони викликали симптоми хвороби. 

Що найбільше нас здивувало – це виявлення Chapparvovirus у зразку людини. Вірусні види цього роду описані лише у комах, молюсків та інших безхребетних. Ніколи у ссавців,
– сказав Антоніо Чарліс да Коста, один з авторів дослідження.

Поки що немає жодний доказів того, що ці віруси є заразними або патогенними. Однак з боку науки цікаво, що Ambidensovirus та Chapparvovirus виявили у людських зразках. 


У людських зразках виявили 2 нових види вірусів / Фото: Medical Xpress

Відтак, необхідні подальші ретельні дослідження, щоб визначити, чи є ці віруси небезпечними для здоров'я людини. Поки що вчені не можуть відповісти на це запитання, але робота над зразками триває. 

Ми намагалися і не змогли заразити клітинні культури в лабораторії. Або тому, що ці віруси не інфікують тип клітини, що використовується в експерименті, або тому, що вірусні частинки, що містяться в аналізованих нами зразках, вже не є життєздатними. Ми не знаємо,
– додав Антоніо Чарліс да Коста.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Наука Медицина дослідження Вірус Зіка Лікування Здоров'я Бразилія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин