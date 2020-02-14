У Петербурзі з карантину через коронавірус втекли троє пацієнтів: деталі

З Боткінської лікарні, що у Санкт-Петербурзі, 14 лютого втекли ще три пацієнти. Раніше їх примусово помістили на карантин через підозри на коронавірус. Напередодні, 7 лютого, цю ж лікарню самовільно покинула жінка, яка теж перебувала на карантині. Отже, загалом чотири пацієнти втекли.

Що відомо про втечу пацієнтів з лікарні

32-річна Алла втекла з лікарні ще 7 лютого, однак інформація про це з'явилася лише 11 лютого. Протягом чотирьох днів після втечі її ніхто не шукав, і з лікарні не дзвонили.

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Жінка прилетіла з Китаю 30 січня, 4 лютого у неї заболіло горло. Після виклику "швидкої" до неї прийшла комісія з Роспотребнадзору, яка направила дівчину на 14-денний карантин, хоча спочатку обіцяли, що він триватиме один день. Жінка втекла, замкнувши електроланцюг і зламавши замок.



Боткінська лікарня у Санкт-Петербурзі / Фото: Irecommend.ru

Згодом, 14 лютого, з лікарні також втекли три пацієнти: 23-річний Ігор, 18-річна Ольга та 32-річна Анна, написало видання "Фонатка". У міському управлінні Роспотребнадзору додали, що двоє з трьох нових втікачів повернулися назад у лікарню.

Головний санітарний лікар подав позов до суду 32-річну Аллу. Медики через суд вимагатимуть повернути її до лікарні. Доля іншого пацієнта, який не повернувся до лікарні, наразі не відома.

Чому важливо дотримуватися режиму карантину?Вірус типу COVID-19 може жити в організмі людини й ніяк не проявляти себе певний час. Донедавна вважали, що інкубаційний період коронавірусу становить 14 днів, однак згодом китайські медики заявили, що він становить до 24 днів. Тобто, ті люди, які перебували на карантині 14 днів і були виписані з лікарні, як здорові пацієнти у яких не підтвердився вірус, насправді можуть бути носіями інфекції.

Що відомо про коронавірус: головне

Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.

До Китаю тимчасово припинили групові тури. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився. Однак на судні Diamond Princess на коронавірус захворіло 2 українців – 25-річний чоловік і 37-річна жінка.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу