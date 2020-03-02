У Південній Кореї на коронавірус захворіло півторамісячне немовля

У Південній Кореї на коронавірус захворіло немовля, яке народилося на світ 45 днів тому. Відомо, що в обох батьків також підтвердили наявність інфекції Covid-19.

27 лютого аналізи підтвердили наявність коронавірусу у чоловіка, відтак 29 стало відомо про зараження його жінки та дитини, повідомляє CNN.

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Також повідомляється, що ЗМІ поширюють інформацію про те, нібито батько дитини є членом релігійної організації Сінчонджі. Втім, чиновники запевняють – це не так.

Нагадаємо, що нині Південна Корея на другому місці за поширенням коронавірусу Covid-19. Станом на 2 березня, через коронавірус у країні померли 26 людей.

У сплеску поширення Covid-19 в Південній Кореї звинувачують очільників релігійної секти Сінчонджі. Якщо кілька тижнів тому їх звинувачували лише словесно, то тепер влада подала до суду за "вбивство, заподіяння шкоди та порушення закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань".

Останні новини про коронавірус:

Станом на 2 березня коронавірус підтвердили у понад 89 тисяч хворих, три тисячі з яких померли. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей .

хворих, три тисячі з яких померли. Втім, є і хороші новини – . Впродовж останнього тижня коронавірус стрімко поширюється Європою. Нині Італія є епіцентром спалаху серед європейських країн.

ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавірусу до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.

В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. Втім, поза межами країни на коронавірус захворіли 5 українців – 1 людина вже встигла одужати.

МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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