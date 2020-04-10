У Південній Кореї повторно захворіла на коронавірус майже сотня людей

В Південній Кореї 91 людина після одужання від коронавірусу, повторно захворіла – тести показали позитивні результати на COVID-19.

Про це повідомило видання Yonhap.

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У Корейському центрі по контролю і профілактиці захворювань повідомили, що у 91 людини тест на коронавірус дав позитивний результат після того, як вони завершили своє перебування на карантині.

Втім, експерти зазначають, що, ймовірно, мова йде не про повторне інфікування, а реактивацію вірусу.

Відтак, COVID-19 може залишатися прихованим у певних клітинах організму і знову атакувати органи дихання, після того, як знову активується.

Важливо! В Південній Кореї станом на 10 квітня виявили 10 450 випадків захворювання на COVID-19, з них – 208 померли, а понад 7 тисяч одужали.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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