Після одужання від коронавірусу ПЛР-тест може показувати позитивний результат ще кілька місяців

Експерти з інфекційних захворювань з Південної Кореї вважають, що коронавірус COVID-19 повторно не заражає і не реактивується.

Про це пише видання Yonhap. Експерти наголосили, якщо в людини, котра перехворіла коронавірус, знову виявили позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, це не означає, що організм заразився SARS-CoV-2.

Читайте також Від коронавірусу помре 3,2 мільйона людей з бідних країн, – Міжнародний комітет порятунку

Вчені заявили, що ПЛР-тести є дуже чутливими і визначають вже неактивні фрагменти вірусу.

Згадаємо, як раніше у країні повідомили про те, що 277 людей видужали після боротьби з коронавірусом, а потім тести знову показали позитивний результат. Через це у ВООЗ почали сумніватися у формуванні імунітету після хвороби.

За словами О Мен-Дона, глави Національного клінічного комітету ПК, хибнопозитивні результати з'являються через те, що проведений ПЛР-тест визначає в аналізі вже окремі фрагменти "розібраного", інактивованого коронавірусу.

"Період напіврозпаду" епітеліальної клітини з носогорла – до трьох місяців, і тому РНК вірусу в ній можна знайти і через один-два місяці після відмирання клітини. Тести виявили рибонуклеїнову кислоту вже "мертвого" вірусу,

– пояснив О Мен-Дон.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.