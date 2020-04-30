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Після одужання від коронавірусу ПЛР-тест може показувати позитивний результат ще кілька місяців

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ПЛР-тест може показувати наявність антитіл COVID-19 після одужання
У Південній Кореї заявили, що коронавірус не заражає людину повторно / Getty Images

Експерти з інфекційних захворювань з Південної Кореї вважають, що коронавірус COVID-19 повторно не заражає і не реактивується.

Про це пише видання Yonhap. Експерти наголосили, якщо в людини, котра перехворіла коронавірус, знову виявили позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, це не означає, що організм заразився SARS-CoV-2.

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Вчені заявили, що ПЛР-тести є дуже чутливими і визначають вже неактивні фрагменти вірусу. 

Згадаємо, як раніше у країні повідомили про те, що 277 людей видужали після боротьби з коронавірусом, а потім тести знову показали позитивний результат. Через це у ВООЗ почали сумніватися у формуванні імунітету після хвороби.

За словами О Мен-Дона, глави Національного клінічного комітету ПК, хибнопозитивні результати з'являються через те, що проведений ПЛР-тест визначає в аналізі вже окремі фрагменти "розібраного", інактивованого коронавірусу.

"Період напіврозпаду" епітеліальної клітини з носогорла – до трьох місяців, і тому РНК вірусу в ній можна знайти і через один-два місяці після відмирання клітини. Тести виявили рибонуклеїнову кислоту вже "мертвого" вірусу,
– пояснив О Мен-Дон.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування дослідження
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