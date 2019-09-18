У плаценті вагітних виявили вуглець від автомобільного палива

Вчені виявили в плаценті вагітних жінок частинки сажі, що утворюються внаслідок автомобільного руху та згорання пального.

Дослідження університету Хасселта в Бельгії продемонструвало, що ненароджені діти безпосередньо піддаються впливу шкідливих речовин. Вчені виявили тисячі найдрібніших частинок на кубічний міліметр тканини в кожній аналізованій плаценті, пише The Gardian.

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Це перший прямий доказ того, що сажа може потрапляти в ту частину плаценти, яка живить плід, що розвивається.

У дослідженні брали участь жінки, що не палять. Вчені використовували лазерну техніку для виявлення частинок чорного вуглецю, що мають унікальний світловий відбиток.



Забруднене повітря пов'язане з підвищеним рівнем викидня

У плацентах матерів, які жили біля головних доріг, було в середньому 20 тис. наночастинок на кубічний міліметр. У тих, хто жив трохи далі від доріг з інтенсивним рухом, в середньому було 10 тис. наночастинок на кубічний міліметр.

Професор Тім Наврот, який керував дослідженням, заявив, що ушкодження плоду, отримані через вплив шкідливих речовин, є пожиттєвими.

"Це найбільш уразливий період життя. Всі системи органів перебувають на стадії розвитку."

Відтак, дослідження може стати першим кроком для пояснення того, чому високе забруднення пов'язане з підвищеним ризиком викидня, передчасних пологів та низької ваги при народженні.

Для захисту майбутніх поколінь, ми зобов’язані зменшити вплив на екологію. Для початку варто уникати завантажених доріг.