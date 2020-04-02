24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

У пологовому Франківська, де зафіксували спалах COVID-19, перевіряють усіх вагітних та персонал

-
Коронавірус в Івано-Франківську / Ілюстративне фото

В Івано-Франківському міському пологовому усім лікарям та вагітним роблять тести на виявлення коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Раніше У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус

Нещодавно у пологовому будинку Івано-Франківська в день пологів померла породілля, після чого у неї виявили коронавірус. 1 квітня у тому ж пологовому померла вагітна жінка, у якої згодом теж підтвердили наявність інфекції. 

У зв'язку з цим, у міському клінічному перинатальному центрі вирішили протестувати усіх вагітних жінок та медперсонал. Міський голова запевняє, що на цей процес піде близько двох днів.

Станом на зараз, за допомогою експрес-тестів вже перевірили 46 людей. У 4 лікарів тести показали слабопозитивні результати. Зразки зібрали та відправили на ПЛР-тестування.

Станом на 20:00 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 випадків коронавірусу, 20 з яких летальні. Натомість в Івано-Франківській області офіційно підтвердили 74 випадки зараження, 25 з яких у самому Івано-Франківську.

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Івано-Франківська Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:39 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 36285
сьогодні , 13:48 Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину
Новини України 9871
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 97784
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 504608
сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
Лікування 142136
сьогодні , 12:10 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Традиції 62426
сьогодні , 19:17 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві
Новини України 12999
сьогодні , 10:23 В Китаї знову зафіксували спалах коронавірусу: 1 600 випадків за добу, – Ляшко
Лікування 39595
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук