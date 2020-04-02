У пологовому Франківська, де зафіксували спалах COVID-19, перевіряють усіх вагітних та персонал

В Івано-Франківському міському пологовому усім лікарям та вагітним роблять тести на виявлення коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Раніше У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус

Нещодавно у пологовому будинку Івано-Франківська в день пологів померла породілля, після чого у неї виявили коронавірус. 1 квітня у тому ж пологовому померла вагітна жінка, у якої згодом теж підтвердили наявність інфекції.

У зв'язку з цим, у міському клінічному перинатальному центрі вирішили протестувати усіх вагітних жінок та медперсонал. Міський голова запевняє, що на цей процес піде близько двох днів.

Станом на зараз, за допомогою експрес-тестів вже перевірили 46 людей. У 4 лікарів тести показали слабопозитивні результати. Зразки зібрали та відправили на ПЛР-тестування.

Станом на 20:00 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 випадків коронавірусу, 20 з яких летальні. Натомість в Івано-Франківській області офіційно підтвердили 74 випадки зараження, 25 з яких у самому Івано-Франківську.



Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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