У пологовому в Івано-Франківську померла друга жінка: подробиці
У пологовому Івано-Франківська зафіксували другу смерть від коронавірусу. Померла 60-річна жінка, якій проводили планову гінекологічну операцію.
Жінка померла 30 березня, а коронавірус виявили після смерті, пише ТСН. У цьому ж пологовому раніше підтвердили смерть породіллі через коронавірус.
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Про смерть 60-річної жінки, яка була в лікарні на гінекологічній операції, стало відомо лише сьогодні.
У джерелі йдеться, що вона мала багато хронічних захворювань.
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