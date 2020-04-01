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У пологовому в Івано-Франківську померла друга жінка: подробиці

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У пологовому в Івано-Франківську померла друга жінка / Getty Images

У пологовому Івано-Франківська зафіксували другу смерть від коронавірусу. Померла 60-річна жінка, якій проводили планову гінекологічну операцію.

Жінка померла 30 березня, а коронавірус виявили після смерті, пише ТСН. У цьому ж пологовому раніше підтвердили смерть породіллі через коронавірус.

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Про смерть 60-річної жінки, яка була в лікарні на гінекологічній операції, стало відомо лише сьогодні.

У джерелі йдеться, що вона мала багато хронічних захворювань.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Новини Івано-Франківська
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