У пологовому в Івано-Франківську померла породілля

У міському пологовому будинку в Івано-Франківську померла породілля: коронавірус у неї виключають. На відміну від інших двох жінок, які померли в іншому закладі – обласному перенатальному центрі і мали позитивний аналіз на COVID-19.

Породілля померла раптово, однак з її немовлям усе гаразд. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що причина її смерті не коронавірус.

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На жаль, раптово померла жінка в пологовому будинку. Точно не короновірус! Дитинка під наглядом лікарів!

– написав мер Івано-Франківська.

У коментарях користувачам він написав, що це скоріш за все крововилив.



Мер міста запевняє, що це не коронавірус / Скриншот зі сторінки Руслана Марцінківа

Смерті у пологовому в Івано-Франківську

30 березня в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. Пізніше результат аналізів показав, що жінка таки мала COVID-19. З інфікованою контактували один лікар та одна акушерка, в яких також виявили коронавірус.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного, 37-річна жінка потрапила до лікарні під спостереження гінекологів ще за місяць до пологів. За даними Чемного, у жодної з чотирьох жінок, які були в палаті з померлою, експрес-тест коронавірус не виявив. Вони продовжують перебувати під спостереженням лікарів.

Водночас у самої померлої також експрес-тест коронавірус не підтвердив. Його виявив лише ПЛР-тест.

Друга смерть у цьому ж центрі сталася також 30 березня, однак відомо про неї стало лише 1 квітня. Коронавірус у 60-річної жінки, якій проводили планову гінекологічну операцію, виявили посмертно.



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