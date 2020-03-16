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У Польщі коронавірус підтвердили у двох українців

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У двох українців у Польщі підтвердили коронавірус / Agencja Gazeta

За останні 12 годин кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Польщі зросла на 25 осіб. Серед них – двоє українців із міст Цешин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни.

Один українець приїхав до Польщі із Німеччини, інший – з України. Про це повідомила речниця воєводи Сілезького воєводства Аліна Кухажевська, пише Wprost.pl.

Важливо Польща закрила кордон: для українців працюють 3 пункти пропуску

Пацієнта з інфекційної лікарні в Цешині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває у лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження,
– повідомила вона.

Зазначимо, на польсько-українському кордоні в понеділок, 16 березня, спостерігаються черги вантажного транспорту. Окрім того, ще 15 березня додому намагалися потрапити велика кількість українців, що теж спричинило проблеми на пунктах пропуску.

Коронавірус у Польщі: що треба знати 

  • Загалом кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 150-ти осіб, троє людей померли.
  • Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.
  • За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська і Корчова – Краківець.
  • Понад тисяча людей у Польщі перебувають в умовах домашнього карантину.

Коронавірус
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Польщі
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