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У Польщі виявили перший випадок коронавірусу

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У Польі підтвердили зараження коронавірусом / pixabay.com

Перший випадок захворювання на коронавірус Covid-2019 підтвердили у Польщі.

У Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомили про те, що в країні виявили перший випадок коронавірусу.

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"У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі – ред.)", – зазначили у відомстві.

Стать хворого не вказують, але відомо, що він повернувся з Німеччини. Наразі пацієнт почувається добре, а усіх людей, які з ним контактували, відправили на домашній карантин.

Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців. 

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей. 

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей. 


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Польщі Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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