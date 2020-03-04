У Польщі виявили перший випадок коронавірусу

Перший випадок захворювання на коронавірус Covid-2019 підтвердили у Польщі.

У Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомили про те, що в країні виявили перший випадок коронавірусу.

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"У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Всі процедури працювали правильно. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі (місто на заході Польщі – ред.)", – зазначили у відомстві.

Стать хворого не вказують, але відомо, що він повернувся з Німеччини. Наразі пацієнт почувається добре, а усіх людей, які з ним контактували, відправили на домашній карантин.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020

Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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