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У Польщі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

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Коронавірус у Польщі / expressilustrowany

27 лютого у місті Лодзь підтвердили зараження китайським коронавірусом. Захворіла 25-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Таїланду.

Хвору госпіталізували у лікарню імені Беганського – її стан стабільний, повідомляє Express ilustrowany.

До теми: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Відомо, що 22 лютого жінка повернулася з Таїланду, де перебувала близько місяця. За її словами, симптоми застуди з'явилися під час поїздки. Окрім симптомів ГРВІ, вона страждала від задишки та самостійно назначила собі антибіотики. 

Повертаючись з Таїланду, жінка прилетіла до Варшави, звідки на потязі приїхала до Лодзя. Нині Санітарна інспекція з'ясовує, з ким хвора могла контактувати, аби зробити контактним особам тест на наявність коронавірусу та розмістити їх на карантин.  


У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу / Express ilustrowany


Хвора перебуває у лікарні імені Беганського / Express ilustrowany

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

  • Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.
  • Вірус поширюється у Європі. Нині Італія є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі – там зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
  • За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.
  • Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 2 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії. 
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".

факти про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Польщі Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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