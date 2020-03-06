24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Польщі підтвердили ще 4 випадки захворвання коронавірусом

-
У Польщі підтвердили ще 4 випадки захворвання коронавірусом / Getty Images

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у Польщі зафіксовано чотири нові випадки коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих – 5 людей.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовскі сказав, що всім пацієнтам надана медична допомога.

Читайте також Коронавірус з Китаю: останні новини

Двоє пацієнтів повернулися в країну з Італії, ще один – пасажир, який їхав автобусом з Німеччини, у якому їхав і перший хворий коронавірусом на території Польщі.

Двоє пацієнтів перебувають у Щецині. Одна людина – у лікарні у Вроцлаві, а інша в Остроді.

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, у світі померли 3 383 осіб. Загальна кількість інфікованих – 98 387 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 55 тисяч людей.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Останні новини про коронавірус в Україні: 9 підозр на захворювання не підтвердились
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Новини Польщі Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук