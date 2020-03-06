У Польщі підтвердили ще 4 випадки захворвання коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у Польщі зафіксовано чотири нові випадки коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих – 5 людей.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовскі сказав, що всім пацієнтам надана медична допомога.

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Двоє пацієнтів повернулися в країну з Італії, ще один – пасажир, який їхав автобусом з Німеччини, у якому їхав і перший хворий коронавірусом на території Польщі.

Двоє пацієнтів перебувають у Щецині. Одна людина – у лікарні у Вроцлаві, а інша в Остроді.

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, у світі померли 3 383 осіб. Загальна кількість інфікованих – 98 387 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 55 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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