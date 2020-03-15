У Польщі вже понад сотня хворих на коронавірус, троє людей померли

Кількість хворих людей на коронавірус в Польщі зросла до 104. Від недуги померли троє людей.

Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про нові випадки захворювання на коронавірус, пише tvn24.pl.

Читайте також: У Польщі запровадили карантин: українка розповіла, чи є дефіцит продуктів

"У нас є 1 новий випадок коронавірусної інфекції, підтверджений позитивним результатом лабораторних досліджень. Підтверджений випадок стосується людини Опольського воєводства. В цілому, число людей, заражених коронавірусом: 104/3 (всі позитивні випадки/включаючи померлих людей)", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Що відомо про поширення коронавірусу у Польщі?

Понад тисяча людей перебувають в умовах домашнього карантину.

Влада ввела цілодобовий санітарний контроль на всіх кордонах і ухвалили рішення скасувати всі масові заходи.



Як захиститися від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

