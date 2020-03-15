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У Польщі вже понад сотня хворих на коронавірус, троє людей померли

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Скільки людей в Польщі захворіли на коронавірус Covid-19 / tokfm.pl

Кількість хворих людей на коронавірус в Польщі зросла до 104. Від недуги померли троє людей.

Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про нові випадки захворювання на коронавірус, пише tvn24.pl.

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"У нас є 1 новий випадок коронавірусної інфекції, підтверджений позитивним результатом лабораторних досліджень. Підтверджений випадок стосується людини Опольського воєводства. В цілому, число людей, заражених коронавірусом: 104/3 (всі позитивні випадки/включаючи померлих людей)", – йдеться в повідомленні МОЗ. 

Що відомо про поширення коронавірусу у Польщі?
Понад тисяча людей перебувають в умовах домашнього карантину.
Влада ввела цілодобовий санітарний контроль на всіх кордонах і ухвалили рішення скасувати всі масові заходи.


Як захиститися від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Польщі Лікування
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