У Польщі запровадили карантин: українка розповіла, чи є дефіцит продуктів

Кількість хворих на китайський коронавірус у Польщі зросла до 27 людей. Влада ухвалила рішення закрити всі освітні заклади на карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Про те, як живуть люди у Польщі та чи є у країні дефіцит – читайте далі.

Наразі зусилля уряду направлені на те, щоб максимально уповільнити поширення коронавірусу, зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцкій на пресконференції, пише Gazeta Wyborcza.

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Він додав, що освітні заклади будуть закриті на карантин з 12 березня і протягом наступних двох тижнів. Карантин також поширюється на культурні музеї та кінотеатри.

Коронавірус – це епідемія, що розповсюджується та може стати дуже небезпечною. Вірус мутує і поширюється швидко. Потрібно діяти превентивно там, де тільки можливо,

– сказав Моравєцкій.

Водночас він підкреслив, що карантин не означає канікули. Люди не повинні сприймати його як вільний час для прогулянок і відвідувань кафе. Прем'єр-міністр Польщі закликав відмовитися від відвідування ресторанів, залишатися вдома, намагатися не заразитися і не заразити інших.

Міністр національної освіти Даріуш Піонтковський сказав, що процес навчання буде зупинений усіма дитячими садками, школами та освітніми установами. Ті, хто не мають з ким залишити дитину у робочий час, до 16 березня можуть привести дітей до дитсадка чи школи для опіки. Але ніяких занять проводитися не буде.

Батькам влада республіки пропонує розглянути можливість віддаленої роботи, передбачена виплата спеціальної допомоги для одного з батьків дітей до восьми років.

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Чи є дефіцит продуктів у Польщі

Українка Катерина Захарова, яка проживає у Варшаві, ексклюзивно для 24 каналу розповіла, що дефіциту медичних масок та антисептиків у столиці немає. Однак у магазинах люди таки скуповують речі першої потреби, зокрема крупи та засоби гігієни. На фото видно, що полиці магазинів напівпорожні.

Також Катерина додала, що навчання в університеті обмежили попередньо до 22 березня, однак карантин, швидше за все, продовжать. Наразі студенти навчаються дистанційно.



Магазини у Варшаві, Польща / Фото 24 каналу



Магазини у Варшаві, Польща / Фото 24 каналу

Jeden z hipermarketów w warszawskim Wilanowie. Półki pustoszeją w zatrważającym tempie. Dział mięsny opustoszały. Trwają masowe zakupy @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/DeBGQh1soa — Krzysztof Kiryczuk (@KKiryczuk) March 11, 2020

#koronawirus selgros warszawa kolejki ponad 2 godziny. Lemingi sie obudziły? pic.twitter.com/h54mdV8ILb — nasłuchiwacz (@uchiwacz) March 11, 2020

У громадському транспорті Кракова усі рекламні борти замінили на інформаційні картки. Вони мають актуальну інформацію про коронавірус.



Реклама у громадському транспорті / Фото 24 каналу

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Що відомо про поширення коронавірусу у Польщі

Наразі у Польщі зафіксовано 27 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 467 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус, понад тисяча людей перебувають в умовах домашнього карантину.

зараження коронавірусом, з підозрою на коронавірус, понад тисяча людей перебувають в умовах домашнього карантину. Влада ввела цілодобовий санітарний контроль на всіх кордонах і ухвалили рішення скасувати всі масові заходи.

на всіх кордонах і ухвалили рішення скасувати всі масові заходи. У Німеччині, яка межує з Польщею, захворіли 1 224 людини. З початку епідемії там померли 2 людей.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу