У Португалії народилася дитина без носа, очей та частини черепа

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Патологія новонароджених
Патологія новонароджених / Unsplash

У Португалії звинувачують в халатності лікаря, який після перегляду УЗД запевняв, що з дитиною все гаразд. Батьки дитини не знали про сильні фізичні порушення їхнього сина, поки він не народився.

Під час вагітності мати перебувала під опікою лікаря Артура Карвальо, який працює у приватній клініці. Тричі вона робила УЗД в його клініці і лікар не викликав жодних побоювань стосовно здоров'я плоду. Коли жінка зробила УЗД в іншому місці – результати показали патологію, проте лікар Карвальо запевнив, що все гаразд, повідомляє BBC.

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Він пояснив, що іноді деяких частин обличчя не видно на УЗД, коли обличчя дитини приклеєне до живота матері,
– розповідає тітка новонародженого. 

Коли Родріго народився і його відхилення стали очевидними, батькам сказали, що він проживе лише години. Однак понад два тижні хлопчик все ще живе – за ним доглядають лікарі. Його батьки подали скаргу на доктора Карвальо до прокуратури Португалії.

Патлогія новонародженого
Португальського лікаря звинувачують у халатності 

Виявляється, за останні 10 років це вже не перша скарга на цього лікаря, проте лікар Карвальо не прокоментував жодне зі звинувачень. 

Наразі на нього є щонайменше шість скарг. В одному з випадків 2011 року дитина народилася з викривленим обличчям, деформованими ніжками та серйозними пошкодженнями мозку. Зараз дитинці 8 років, вона пережила безліч операцій і все ще не може говорити та ходити. 

В Португалії виник скандал. Люди та ЗМІ порушили питання про те, як працює система охорони здоров’я країни, та як обробляються процедури скарг.

Лікаря Карвальо відсторонили від роботи на 6 місяців, допоки триває слідство. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Діти Вагітність і пологи Португалія
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