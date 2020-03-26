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У потягу Київ – Рига, який три години тримали на вокзалі, таки був хворий на коронавірус

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Потяг повністю знезаразили / mvs.gov.ua

У Києві на Центральному залізничному вокзалі 23 березня понад 3 години не випускали пасажирів потяга, що прибув із Риги. Виявилося недарма: в одного з пасажирів підтвердили Covid-2019.

 Потяг "Київ – Рига" був спеціально запланованим для евакуації українців з-за кордону. Однак, як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, у ньому перебував хворий із коронавірусом.

До теми Пасажирів потяга Київ – Рига після 3 годин випустили: багатьох забрала "швидка"

Тому рятувальникам у спецкостюмах довелося ретельно продезінфікувати потяг, аби знеразати його від коронавірусу. Такі ж заходи провели у помешканні іншого хворого у Києві.

Що сталося з потягом "Київ – Рига"

У потязі перебувало понад 650 пасажирів, зокрема 5 іноземців, що мають право проживати в Україні. Їх усіх разом із екіпажем потягу понад 3 години протримали у столиці України. За даними МВС і МОЗ, потяг перебував на санітарній зупинці через те, що п’ять осіб мали ознаки коронавірусу. Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести.

Іншим пасажирам виміряли температуру та опитали про самопочуття. Далі всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію. За ними вестимуть медико-санітарний нагляд.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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26 березня
Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Києва Залізниця Укрзалізниця
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