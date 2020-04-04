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У працівника Укроборонпрому виявили коронавірус: деталі

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В Укроборонпромі перший інфікований коронавірусом / 112 канал

У працівника одного з київських підприємств держконцерну Укроборонпром виявили коронавірус. Інфікований чоловік останнім часом на роботі не з’являвся, а перебував вдома, у відпустці.

Втім, усі приміщення підприємства, де працював хворий, вже продезінфікували. Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.

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Захворілий – літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв’язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень,
– наголошують там.

Зараз стан співробітника Укроборонпрому стабільно важкий.

У держконцерні додають: це перший і поки єдиний випадок захворювання їхнього працівника.

Відомо, що захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початком карантину на підприємстві щоденно виходили на роботу не більше 40 працівників.

Уповноважені органи вже встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних та близьких – усі вони перебувають вдома на обсервації.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві? У столиці наразі найбільше інфікованих COVID-19 людей. Так, станом на 4 квітня у столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Летальних випадків – 3, одужали 12 осіб.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Укроборонпром Здоров'я Лікування
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