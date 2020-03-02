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У працівника ВООЗ діагностували коронавірус

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У працівника ВООЗ діагностували коронавірус / Getty Images

У співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили захворювання коронавірусом Covid-19, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус на офіційній сторінці в твіттері.

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Позитивний результат на коронавірус отримав співробітник підрозділу організації в Ірані. Голова ВООЗ зазначив, що  При цьому він додав, що захворювання протікає в легкій формі.

Додамо, від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Ірані помер парламентар – Мохаммад Мірмохаммаді. Аналізи п'ятьох зі 100 іранських народних депутатів, що здали аналізи на коронавірус, виявилися позитивними.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: ВООЗ Коронавірус Covid-19 Іран Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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