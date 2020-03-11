У Празі хворий на коронавірус водій Uber возив пасажирів: ізолювали 90 людей

У Празі водій Uber не помітив, як захворів на китайський коронавірус. Таксист продовжував працювати ще близько 3 днів, за цей час він перевіз 90 пасажирів.

З усіма пасажирами уже зв’язалися представники органів охорони здоров'я та повідомили про захворювання водія, пише Lidovky. Клієнтів відшукали за допомогою додатку Uber. Всі ці люди перебуватимуть на профілактичному карантині.

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Хворому на коронавірус водію близько 45 років. Це перший випадок у Чехії, коли людина захворіла, не маючи контактів з Італією чи іншими країнами з групи ризику.

Водій Uber сам звернувся до празької лікарні через погане самопочуття.

У нього було запалення дихальних шляхів і лихоманка. Йому також давали кисень, але зараз йому краще,

– розповів міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех.

Чех також здавав квартиру на Airbnb. Нещодавно у нього проживали громадяни Німеччини, від яких він ймовірно заразився. Німці вже повернулись на батьківщину. Наразі їх розшукують, щоб підтвердити поширення хвороби.

Станом на 11 березня в Чехії підтверджено 64 випадки заражень коронавірусом. Всі навчальні заклади в країні закрили на місяць.

Що відомо про коронавірус у Європі?Найбільша епідемія коронавірусу в Італії. Країну закрили повністю на карантин щонайменше до квітня. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю.



У Німеччині також триває спалах коронавірусу. Станом на 11 березня підтверджених випадків інфікування у країні – 1622, летальних випадків – 3. У Франції зареєстровано 1606 випадків захворювання на новий коронавірус, померли 30 інфікованих пацієнтів.



Загалом хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу.



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

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