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У психоневрологічній лікарні в Почаєві зросла кількість хворих на COVID-19

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У психоневрологічній лікарні в Почаєві зросла кількість хворих на COVID-19
У психоневрологічній лікарні в Почаєві зросла кількість хворих на COVID-19 / Getty Images

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість людей, які заразилися коронавірусом, зросла до 36.

Про це повідомляє ТСН

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Більшість хворих – це пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. А жіноче відділення наразі закрили на ізоляцію.

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36. Більшість – пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі – наразі закрили на ізоляцію,
–  йдеться у джерелі.

Відомо, що у лікарні на коронавірус захворіла головна лікарка, також інфекцію виявили у бухгалтерки та працівниці кухні. 

Покидати місто дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, ліками та спецтранспортом

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Почаєві

  • Про можливий спалах коронавірусу у Почаївській лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли коронавірусною хворобою. Проте лавра це заперечувала.
  • Попри заборону влади, Лавра не зачинялась ні у Вербну неділю, ні на Великдень і приймала на служби сотні вірян.
  • Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври.
  • Керівництво лаври лише 21 квітня закрило святиню для відвідувачів після того, як влада району заблокувала все місто.
  • З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей.
  • Голова Кременецької райради Володимир Стефанський попросив допомоги та фінансування у центральної влади та зауважив, що район не отримав нічого від держави. На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ. У Почаєві кажуть, що алгоритмів не порушували.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19 Тернопіль Новини Здоров'я Лікування
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