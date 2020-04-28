У психоневрологічній лікарні в Почаєві зросла кількість хворих на COVID-19

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість людей, які заразилися коронавірусом, зросла до 36.

Про це повідомляє ТСН.

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Більшість хворих – це пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. А жіноче відділення наразі закрили на ізоляцію.

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36. Більшість – пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі – наразі закрили на ізоляцію,

– йдеться у джерелі.

Відомо, що у лікарні на коронавірус захворіла головна лікарка, також інфекцію виявили у бухгалтерки та працівниці кухні.

Покидати місто дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, ліками та спецтранспортом

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Почаєві

Про можливий спалах коронавірусу у Почаївській лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли коронавірусною хворобою. Проте лавра це заперечувала.

Попри заборону влади, Лавра не зачинялась ні у Вербну неділю, ні на Великдень і приймала на служби сотні вірян.

Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври.

Керівництво лаври лише 21 квітня закрило святиню для відвідувачів після того, як влада району заблокувала все місто.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей.

Голова Кременецької райради Володимир Стефанський попросив допомоги та фінансування у центральної влади та зауважив, що район не отримав нічого від держави. На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ. У Почаєві кажуть, що алгоритмів не порушували.

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