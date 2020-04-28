У психоневрологічній лікарні в Почаєві зросла кількість хворих на COVID-19
У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість людей, які заразилися коронавірусом, зросла до 36.
Про це повідомляє ТСН.
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Більшість хворих – це пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. А жіноче відділення наразі закрили на ізоляцію.
У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36. Більшість – пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі – наразі закрили на ізоляцію,
– йдеться у джерелі.
Відомо, що у лікарні на коронавірус захворіла головна лікарка, також інфекцію виявили у бухгалтерки та працівниці кухні.
Покидати місто дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, ліками та спецтранспортом
Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Почаєві
- Про можливий спалах коронавірусу у Почаївській лаврі стало відомо наприкінці березня, коли молдовські паломники після відвідання лаври захворіли коронавірусною хворобою. Проте лавра це заперечувала.
- Попри заборону влади, Лавра не зачинялась ні у Вербну неділю, ні на Великдень і приймала на служби сотні вірян.
- Зараз відомо про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври.
- Керівництво лаври лише 21 квітня закрило святиню для відвідувачів після того, як влада району заблокувала все місто.
- З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей.
- Голова Кременецької райради Володимир Стефанський попросив допомоги та фінансування у центральної влади та зауважив, що район не отримав нічого від держави. На таке звернення заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що так і буде продовжуватись, поки не будуть дотримуватись алгоритмів МОЗ. У Почаєві кажуть, що алгоритмів не порушували.
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