У Рівному на коронавірус захворіли троє співробітників СБУ
У Рівному у трьох співробітників СБУ підтверджено факт інфікування COVID-19. Наразі хворі госпіталізовані до лікарні.
Про це під час брифінгу повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін.
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За словами чиновника, заражені коронавірусом співробітники СБУ наразі перебувають у лікарні. У приміщенні СБУ були проведені карантинно-обмежувальні заходи.
Кабінети установи були оброблені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щодня проводиться дезінфекція приміщень як працівниками ДСНС, так і працівниками СБУ,
– заявив Подолін.
В установі закрита їдальня. Всі співробітники СБУ, які повернулися з-за кордону, відправлені на 14-денний карантин. Наразі частина особового складу СБУ у відпустках.
Подолін додав, що інші оперативні працівники, які працюють в установі, розміщені відповідно до норм безпеки.
Яка ситуація з поширення COVID-19 в Рівненській області
Станом на 7 квітня, в Рівненській області зареєстрували 40 випадків зараження коронавірусом та 5 летальних випадки.
COVID-19 зафіксували вже у Рівному, Рівненському та Сарненському районах. Відомо, що переважна більшість хворих – мешканці села Тинне Сарненського району.
У зв'язку зі спалахом, в області збільшили кількість госпітальних баз для лікування коронавірусу. Окрім Рівненської міської лікарні та Сарненської ЦРЛ, у регіоні облаштували ще Дубенську міську лікарню, а також Рокитнівську та Костопільську районні лікарні.
Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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