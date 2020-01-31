У Рівному шпиталізували дівчину з підозрою на коронавірус: що відомо

У Рівному на карантин відправили дівчину, яка звернулася до медиків по допомогу. Вона повідомила, що відчуває недомагання та нещодавно повернулася з Китаю.

Її вже вклали до спеціального боксу в інфекційній лікарні міста. Дівчині 22 роки, до медиків вона звернулася після того, як у неї підвищилась температура. Про це інформує Радіо ТРЕК.

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Наразі лікарі вже взяли у пацієнтки аналізи на грип та ГРВІ. Вони вирішили діяти методом виключення, оскільки тестів на коронавірус в Україні поки немає.

Вона нормально почувається. Зараз спостерігають за її станом. Ні на що не скаржиться. Ми то дослідження будемо проводити, але я дуже сумніваюся, що ми щось знайдемо. Це просто перестраховка,

– розповів про малоймовірність страшного діагнозу у рівнянки директор обласного лабораторного центру Роман Сафонов.

Дівчину ізолювали на 10 днів.

Що ще відомо про ситуацію з рівнянкою? У Китаї дівчина працювала у сфері харчування та обслуговування. До України летіла з пересадками через Єгипет. Її неодноразово оглядали медики перед вильотом з аеропортів. Прибувши у Рівне, вона відчула легке недомагання, тому й свідомо звернулася до медиків. Клінічних ознак коронавірусу немає, тому залучати медиків зі столиці поки немає сенсу.



Посуд для пацієнтки обробляють спецзасобами. Відвідувати її не можна.



Якщо стан здоров’я дівчини не погіршиться і результати аналізів будуть задовільні, їй дозволять покинути відділення.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV: