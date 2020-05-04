У ромському таборі на Одещині спалах коронавірусу: у селі встановили блокпости

В Одеській області, у селі Нерубайське зафіксували спалах коронавірусу у таборі ромів. Там захворіли 11 людей, серед них – п’ятеро дітей. Влада вирішила встановити у селі карантинні пости.

На коронавірус перевірять 30 контактних осіб, повідомила очільниця департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.

Ще один спалах на Одещині COVID-19 у Подільську: за добу виявили 55 нових випадків, глава ОДА Куций обурений

Станом на 4 травня в селі Нерубайське в місці компактного проживання ромського населення зафіксовано спалах коронавірусної інфекції,

– зазначила Одарій-Захар’єва.

Там підтвердили 11 випадків зараження COVID-19, захворіли п’ятеро дітей. З недугою госпіталізували 42-річного чоловіка. Перебіг хвороби всіх інших відбувається без ускладнень, госпіталізації вони не потребують.

За словами Одарій-Захар’євої, для недопущення поширення коронавірусу в таборі та в селі місцева влада вирішила встановити карантинні пости на вулицях Виноградній і Лесі Українки. Це обмежить переміщення мешканців табору і забезпечить медико-санітарний контроль.

Що відомо про табір, де стався спалах коронавірусу

У ньому у 100 будинках проживають приблизно 625 людей.

Серед них 300 – діти.

Протягом 4 травня медики встигли оглянути 50 дітей.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Одеській області зафіксували вже 427 випадків Covid-19. Одужати наразі вдалося 117 людям. Найгірша ситуація у Подільську – там 195 хворих.