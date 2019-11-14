У росіянина Кирила "Руки-базуки" з м'язів відкачали весь сінтол

У російського хлопця Кирила Тєрьошина, який став відомим через непропорційні штучні м'язи, виникло запалення. Лікарі видалили усі синтетичні речовини з рук.

За словами лікарів, під час операції був ризик ампутації, але на крайні заходи йти не довелося, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Тєрьошину провели операцію в одній з московських клінік. У біцепсах хлопця почався запальний процес і Кирила переконали лікарі, що від них прийшов час позбутися.

Наразі він проходить курс реабілітації. Хлопець поки не може рухати руками, тому його годує мати.

Хлопець ще в березні 2016 року, бувши в армії, колов в руки сінтол. Тєрьошин хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера. У 2017 році руки Кирила вже мали неймовірний обсяг, за 10 днів біцепси збільшилися до 64 сантиметрів.



"Сінтоловому качку" провели операцію

Сінтол – це синтетичний препарат, який вводять в м'яз ін'єкціями. У Росії та в Україні ця речовина, на відміну від інших анаболічних стероїдів, які заборонені і прирівняні до наркотичних засобів, дозволена.

Через непропорційність тіла Кирила в інтернеті називають не інакше як "сінтоловий качок" або "руки-базуки".

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