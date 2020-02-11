У Росії близько 20 тисяч людей ізольовані з підозрою на коронавірус

У Росії понад 20 тисяч осіб перебувають під медичним наглядом з підозрою на новий вид коронавірус, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, пише видання "Інтерфакс". За її словами, 20 тисяч людей помістили під меднагляд через симптоми ГРВІ, грипу, а також можливі контакти з хворими.

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З них більше шести тисяч є китайцями. Наразі в Росії коронавірус підтверджений у двох людей, які є громадянами Китаю. Глава Росспоживнагляду додала, що інфіковані іноземців відчувають себе добре і готуються до виписки після того, як російські медики "отримають двічі негативні результати їх обстеження" на новий коронавірус.

Також Попова додала, що підстав для будь-яких обмежень щодо росіян всередині країни у зв'язку з новим коронавірусів немає

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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