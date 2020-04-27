У Росії головлікарка викинулась у вікно через перепрофілювання закладу під COVID-госпіталь

В.о. головного лікаря Крайового госпіталю ветеранів Красноярському краї Олена Непомняща викинулася з вікна службового кабінету, розташованого на п'ятому поверсі. Це сталося через повідомлення про перепрофілювання закладу в госпіталь для лікування хворих на COVID-19.

Російські ЗМІ повідомляють, що жінка залишилася жива, була прооперована і зараз знаходиться у важкому стані в реанімації.

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"Головлікар викинулася з вікна під час селекторної наради з керівником МОЗ Борисом Неміком. На ній обговорювалися питання перепрофілювання одного з відділень госпіталю для хворих на коронавірус COVID-19", – йдеться в повідомлені.

Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на неофіційні джерела, передбачалося вивести з госпіталю всіх нинішніх пацієнтів, а на звільнених місцях розташувати хворих на коронавірус.

Олена Непомняща виступила категорично проти. Її аргументи – гостра нестача засобів захисту і загальна непідготовленість персоналу медустанови. Але перешкодити указу про зміну профілю лікарні було вже не можна. Питання було вирішене,

– пише видання.

Місцева влада спростовує цю інформацію. Там повідомили, що інформація "не відповідає дійсності", а в госпіталі є всі необхідні засоби та обладнання. За фактом триває слідство.

За інформацією російських журналістів, площа госпіталю ветеранів вже звільнена. Хворих перевели в різні лікувальні установи й заклад готується приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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