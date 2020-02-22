У Росії госпіталізували 5 українців з підозрою на коронавірус

У російському Брянську госпіталізували 5 громадян України (2 чоловіків і 3 жінок) з-поміж тих, хто перебував в одному вагоні поїзду Київ-Москва з китаянкою з симптомами респіраторного захворювання. Їхній стан нормальний, скарг немає, проводяться лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Шестеро інших українців, які також були у вагоні, від госпіталізації відмовилися. Наразі вони перебувають у відчепленому вагоні, де забезпечені харчування, опалення і санітарні умови.

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Додамо, що коронавірус у китаянки не підтвердився. А щодо прямування і повернення вагону, який перебуває на санітарній стоянці у Брянську, буде прийнято рішення після отримання результатів лабораторних досліджень госпіталізованих пасажирів.

Так, двох чоловіків та трьох жінок госпіталізували до інфекційного відділення лікарні. Наразі вони мають скарг на самопочуття. Лабораторні дослідження аналізів українців стануть відомими пізніше.



Інфографіка 24 каналу

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