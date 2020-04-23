У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни: відео

У Дербентській міській лікарні, що в Дагестані, медсестер з начебто ГРВІ лікували в приміщенні, де зберігають білизну. У МОЗ Росії кажуть, що жінки займались самолікуванням, наразі їх перевели у комфортні палати.

Через порушення завідувачку інфекційним відділенням усунули, інфекціоніст та заступник головного лікаря з лікувальної роботи отримали догани. Про це пише "Сноб".

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Напередодні у мережі поширили відеоролик, на якому шість медсестер лікарні Дербента лежать під крапельницями на імпровізованих ліжках. Однак перебували вони не у лікарняних палатах, а у приміщенні, де зазвичай сушать білизну.

Як інформує телеграм-канал Baza, за попереднім діагнозом, у жінок ГРВІ, "аналізи на коронавірус поки не готові".

Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё.



У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr — baza (@bazabazon) April 22, 2020

Інформацію підтвердили в регіональному МОЗ. Там пояснили, що медсестри у приміщенні для білизни "займалися самолікуванням". Наразі ж жінок начебто перевели у комфортні палати у будівлі старого пологового будинку.

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