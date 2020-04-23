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У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни: відео

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У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни / Скриншот з відео

У Дербентській міській лікарні, що в Дагестані, медсестер з начебто ГРВІ лікували в приміщенні, де зберігають білизну. У МОЗ Росії кажуть, що жінки займались самолікуванням, наразі їх перевели у комфортні палати.

Через порушення завідувачку інфекційним відділенням усунули, інфекціоніст та заступник головного лікаря з лікувальної роботи отримали догани. Про це пише "Сноб".

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Напередодні у мережі поширили відеоролик, на якому шість медсестер лікарні Дербента лежать під крапельницями на імпровізованих ліжках. Однак перебували вони не у лікарняних палатах, а у приміщенні, де зазвичай сушать білизну.

Як інформує телеграм-канал Baza, за попереднім діагнозом, у жінок ГРВІ, "аналізи на коронавірус поки не готові".

Інформацію підтвердили в регіональному МОЗ. Там пояснили, що медсестри у приміщенні для білизни "займалися самолікуванням". Наразі ж жінок начебто перевели у комфортні палати у будівлі старого пологового будинку.

Коронавірус у Росії: коротко

  • Станом на 23 квітня там підтвердили 62,7 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від недуги померли 555 людей, одужали – 4 тисячі 891. 
  • Загалом COVID-19 зафіксували у всіх російських регіонах. Однак найбільш уражена Москва.
  • У Москві з 15 квітня запрацював так званий пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту потрібно оформити електронний пропуск.

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Медицина Лікування Новини Росії
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