У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни: відео
У Дербентській міській лікарні, що в Дагестані, медсестер з начебто ГРВІ лікували в приміщенні, де зберігають білизну. У МОЗ Росії кажуть, що жінки займались самолікуванням, наразі їх перевели у комфортні палати.
Через порушення завідувачку інфекційним відділенням усунули, інфекціоніст та заступник головного лікаря з лікувальної роботи отримали догани. Про це пише "Сноб".
Дізнайтесь більше Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людей
Напередодні у мережі поширили відеоролик, на якому шість медсестер лікарні Дербента лежать під крапельницями на імпровізованих ліжках. Однак перебували вони не у лікарняних палатах, а у приміщенні, де зазвичай сушать білизну.
Як інформує телеграм-канал Baza, за попереднім діагнозом, у жінок ГРВІ, "аналізи на коронавірус поки не готові".
Інформацію підтвердили в регіональному МОЗ. Там пояснили, що медсестри у приміщенні для білизни "займалися самолікуванням". Наразі ж жінок начебто перевели у комфортні палати у будівлі старого пологового будинку.
Коронавірус у Росії: коротко
- Станом на 23 квітня там підтвердили 62,7 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від недуги померли 555 людей, одужали – 4 тисячі 891.
- Загалом COVID-19 зафіксували у всіх російських регіонах. Однак найбільш уражена Москва.
- У Москві з 15 квітня запрацював так званий пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту потрібно оформити електронний пропуск.
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