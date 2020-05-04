У Росії не збираються скасовувати карантин аж до появи вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив, що у Росії найближчим часом не планують повністю відмовлятися від карантину. За його словами, частина обмежувальних заходів залишатиметься аж до появи вакцини від коронавірусу.

Обмежувальні заходи у Росії планують знімати плавно і поетапно. Про це Михайло Мурашко сказав в ефірі російського телебачення, повідомляє ТАСС.

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Обмежувальні заходи теж повинні будуть зніматися поетапно, але частина з них повинна буде зберігатися до появи медикаментозних заходів профілактики поширення,

– наголосив міністр.

Він також підкреслив, що коли не буде створено колективного імунітету, то є ризик виникнення другої хвилі поширення коронавірусу. Мовляв, вірус усе одно існуватиме певний час.

"Ми бачимо якусь ситуацію, що коли пацієнт вчасно потрапляє під нагляд лікаря, і саме лікування починається вчасно, все-таки результати значно кращі. Тож ми не маємо такої кількості важких пацієнтів", – зазначив Мурашко.

Натомість, за його словами, більшість тих пацієнтів, які під час лікування потребують інтенсивної терапії – це ті, хто спершу починав самостійно лікуватися.

Що відомо про коронавірус у Росії?Станом на вечір 3 травня у Росії на коронавірус захворіли понад 134 тисячі людей. За цим показником Росія є 7 країною у світі.



Втім офіційна статистика жертв пандемії порівняно з іншими країнами доволі низька – лише 1 тисяча 280 людей. Натомість понад 16 тисяч хворих вже одужали.