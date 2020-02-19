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У Росії патрулі зупиняють азійців, що чхають

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ПРофілактика коронавірусу в Росії / pinterest.com

З початку лютого у Єкатеринбурзі "казаки" спостергають за мігрантами, які приїжджають з азійських країн. Помітивши симптоми найменшої застуди, людей просять піти в лікарню у супроводі патруля, але в добровільному порядку.

Також російські козаки нагадують мігрантам про перевірки та видають охочим одноразові маски пишуть РИА Новости.

До теми: Коронавірус не такий небезпечний, як вважалось раніше

Чоловіки патрулюють по троє осіб. "Козаки" обходять мікрорайон "7 ключів" щопонеділка та п'ятниці з 18 до 20 години. За словами головного "отамана" Геннадія Ковальова, район обрали через те, що на його території розташований великий ринок "Таранський ряд", на якому працюють багато мігрантів з Азії.

Ковальов заявив, що згодом козаки отримають пірометри та дистанційно вимірюватимуть температуру. За його словам, патрулювання триватиме доти, доки "загроза поширення коронавірусу не зникне".

 
Коронавірус — симптоми:
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Новини Росії
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