У Росії з підозрою на коронавірус госпіталізували двох людей

У Росії з підозрою інфікування коронавірусом госпіталізували відразу двох осіб. Один з них – 20-річний громадянин Китаю, другий – 23-річний росіянин.

Двох пацієнтів з підозрою зараження коронавірусом доставили у лікарню, пише Фонтанка.

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Головний лікар Боткінської лікарні підтвердив, що у чоловіків підозрюють новий вид вірусної пневмонії, який спричиняє коронавірус.

Настороженість висока, оскільки вірус, дійсно, небезпечний. Цих двох молодих людей нам доставили із проявами респіраторної інфекції, а саме так проявляється коронавірус. Чи дійсно вони заражені цією інфекцією, ми дізнаємося, коли будуть готові результати лабораторних досліджень – швидше за все, завтра,

– розповів головний лікар Боткінської лікарні Яковлєв.

23-річний росіянин прилетів до Петербурга з Шанхая (з пересадками в Красноярську і Москві). В ході епідеміологічного контролю у нього виявили ​​лихоманку – підвищення температури до 38 градусів. Епідеміологи побоюються завезення небезпечного коронавірусу в Росію, а тому застосували посилені заходи.

Громадянина Китаю госпіталізували у Москві. Чоловік прилетів з Таїланду. Під час польоту чоловік мав погане самопочуття і це насторожило бортпровідників та інших пасажирів. Відразу після приземлення чоловіка забрали в лікарню на обстеження. Решта пасажирів заповнила спеціальні анкети, на виході у них також вимірювали температуру інфрачервоним термометром.



Росіянина госпіталізували з підозрою на наявність коронавірусу/Фото: facebook.com/oldLentach

Таємничий коронавірус, який убив уже 17 людей та яким заразилися понад 473 людини у ​​Китаї, тепер здатний поширюватися від людини до людини. Попередньо фахівці заявили про побоювання пандемії.

Що відомо про коронавірус

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Ймовірно, коронавірус має таке ж джерело походження, що й смертоносний вірус SARS-CoV, який забрав життя понад 600 людей.

Виявлений коронавірус є не таким небезпечним, як SARS-CoV, втім він все ж гостроінфекційний. Наукова спільнота поки недооцінює небезпеку коронавірусу, йдеться у звіті представників Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї. Звіт опублікувало видання South China Morning Post.

У 2002-2003 роках в Китаї було зафіксовано спалах важкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV), який привів до смерті близько 650 осіб. Вчені встановили, що новий коронавірус споріднений SARS-CoV – обидва захворювання мають 70-80% загальних генів.