У Росії з підозрою на смертельний коронавірус госпіталізували ще одного чоловіка

У Росії в Боткінську лікарню потрапив ще один чоловік з підозрою на коронавірус, який активно поширюється світом з Китаю. Він став третьою госпіталізованою людиною через причину розповсюдження невідомої пневмонії за добу на території РФ.

Про це повідомляє видання Фонтанка. За чоловіком, якого підозрюють в зараженні коронавірусом, приїхав спецтранспорт Боткінської лікарні, який має капсулу-ізолятор для транспортування пацієнтів з особливо небезпечними інфекціями.

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Наразі в лікарні стан пацієнта працівники медзакладу коментувати відмовилися, про це йдеться у видання.

Додамо, що 22 січня було повідомлення про госпіталізацію в інфекційну лікарню з Пулково двох осіб з підозрою на коронавірус – 20-річного громадянина Китаю і 23-річного росіянина. Згодом стало відомо, що невідомого виду коронавіруса у них не виявлено, у чоловіків діагностували ГРВІ. Відтак наразі у Росії немає жодного підтвердженого випадку поширення небезпечного захворювання.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Зазначимо, що в Україні 23 січня був проведений пресбрифінг МОЗ України та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження смертельної пневмонії. Наразі вакцин та тестів на визначення нового виду коронавірусу немає, однак існує алгоритм лабораторної діагностики.

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