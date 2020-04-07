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У Румунії в пологовому спалах коронавірусу: деталі

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На заході Румунії зафіксували спалах коронавірусної інфекції серед немовлят одного з пологових будинків. Міністр охорони здоров'я Румунії вже наказав провести розслідування

Про це повідомляє Romania Insider.

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Деталі спалаху COVID-19 серед немовлят

Відомо, що пологовому будинку в місті Тімішоара у десяти немовлят виявилися позитивні тести на COVID-19, однак у матерів цих дітей результати тестування показали негативний результат.

Всього в 49 матерів та їх дітей були взяті проби 1 квітня, а лабораторія проводила тести 5 і 6 квітня.

Але з 2 до 4 квітня були виписані дев'ять матерів з зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається в медичній установі.

Коротко про поширення коронавірусу в Румунії

Через пандемію коронавірусу у світі уряд Румунії 16 березня оголосив у державі надзвичайний стан. До цього Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику та ввела обмеження на кордоні через коронавірус.

В Румунії станом на 7 квітня виявили 4 417 випадків зараження коронавірусною інфекцією, серед яких, 197 людей вже померли.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Діти Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Румунія
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