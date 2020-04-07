У Румунії в пологовому спалах коронавірусу: деталі
На заході Румунії зафіксували спалах коронавірусної інфекції серед немовлят одного з пологових будинків. Міністр охорони здоров'я Румунії вже наказав провести розслідування
Про це повідомляє Romania Insider.
Читайте також: Тести не є 100% правдивими: інфекціоніст пояснив, коли може бути хибний діагноз COVID-19
Деталі спалаху COVID-19 серед немовлят
Відомо, що пологовому будинку в місті Тімішоара у десяти немовлят виявилися позитивні тести на COVID-19, однак у матерів цих дітей результати тестування показали негативний результат.
Всього в 49 матерів та їх дітей були взяті проби 1 квітня, а лабораторія проводила тести 5 і 6 квітня.
Але з 2 до 4 квітня були виписані дев'ять матерів з зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається в медичній установі.
Коротко про поширення коронавірусу в Румунії
Через пандемію коронавірусу у світі уряд Румунії 16 березня оголосив у державі надзвичайний стан. До цього Румунія умовно розділила територію країн ЄС на зони ризику та ввела обмеження на кордоні через коронавірус.
В Румунії станом на 7 квітня виявили 4 417 випадків зараження коронавірусною інфекцією, серед яких, 197 людей вже померли.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоністсьогодні , 06:35
-
Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчуваннясьогодні , 15:15
-
В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому станісьогодні , 10:41
-
Британія відмовляється від китайських тестів на коронавірус – таких, якими користується Українасьогодні , 14:45
-
Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добусьогодні , 10:37
-
Головний лікар Чернівецької лікарні захворів на коронавірус COVID-19сьогодні , 12:53