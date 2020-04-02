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У самих бракує: росіяни не розуміють, чому влада передала допомогу США для боротьби з COVID-19

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Росія передала США медикаменти для боротьби з коронавірусом, попри власну нестачу / Getty Images

РФ під виглядом гуманітарної допомоги передала США апарати для штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту, незважаючи на те, що в Росії цього бракує.

Як пише видання Radio Free Europe/Radio Liberty,  літак із засобами для боротьби з вірусом в США прибув 1 квітня. Росія передала апарати ШВЛ, маски, респіратори та інші засоби захисту.

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Також у джерелі йдеться, що про постачання особисто домовилися Дональд Трамп і Володимир Путін. Але скільки США заплатили Росії за обладнання, які Москва назвала "гуманітарною допомогою", невідомо.

"Обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному за часів кризи в минулому і, безсумнівно, будуть робити це знову в майбутньому", – коментують представники Білого дому.

Як пише видання, у такий спосіб Росія намагається показати себе світу з найкращої сторони, сподіваючися на зняття санкцій в майбутньому з РФ.

Водночас росіяни не розуміють, чому РФ передала засоби захисту у США в часи пандемії коронавірусу, коли у них самих цього не вистачає.

Додамо, що в Росії загальна кількість хворих – 3548, а в США –  216 722.


Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Медицина Новини Росії Новини США Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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