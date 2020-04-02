У самих бракує: росіяни не розуміють, чому влада передала допомогу США для боротьби з COVID-19
РФ під виглядом гуманітарної допомоги передала США апарати для штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту, незважаючи на те, що в Росії цього бракує.
Як пише видання Radio Free Europe/Radio Liberty, літак із засобами для боротьби з вірусом в США прибув 1 квітня. Росія передала апарати ШВЛ, маски, респіратори та інші засоби захисту.
Читайте також В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу
Також у джерелі йдеться, що про постачання особисто домовилися Дональд Трамп і Володимир Путін. Але скільки США заплатили Росії за обладнання, які Москва назвала "гуманітарною допомогою", невідомо.
"Обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному за часів кризи в минулому і, безсумнівно, будуть робити це знову в майбутньому", – коментують представники Білого дому.
Як пише видання, у такий спосіб Росія намагається показати себе світу з найкращої сторони, сподіваючися на зняття санкцій в майбутньому з РФ.
Водночас росіяни не розуміють, чому РФ передала засоби захисту у США в часи пандемії коронавірусу, коли у них самих цього не вистачає.
Додамо, що в Росії загальна кількість хворих – 3548, а в США – 216 722.
Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу: подробицісьогодні , 12:22
-
В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусусьогодні , 10:02
-
В Китаї знову зафіксували спалах коронавірусу: 1 600 випадків за добусьогодні , 10:23
-
Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗсьогодні , 10:51
-
Франція вийшла на 4 місце за кількістю смертей через COVID-19 у світісьогодні , 04:00
-
Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадківсьогодні , 09:36