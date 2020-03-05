У самотніх людей більше шансів померти від меланоми: дослідження

Виявилось, що шанси діагностувати меланому у самотніх людей на 12% нижчі ніж у тих, хто перебуває у парі. Через це хвороба часто залишається непоміченою.

Вчені пов'язують це з відсутністю близької людини, яка може вчасно помітити ознаки хвороби, про це йдеться в дослідженні, опублікованому в British Journal of Dermatology.

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Меланома – що це? Це злоякісна пухлина, під час якої розростаються пігментні клітини – меланоцити. Щорічно хворобу діагностують у 197 тисяч людей по всьому світу.

Фахівці з Великобританії й Данії провели аналіз, аби зрозуміти, чи існує зв'язок між втратою партнера та ймовірністю діагностики меланоми або летального випадку через неї.

Вчені зібрали дані про 500 тисяч людей, які втратили партнера, й порівняли кожного з них з 10 особами тієї ж статі, віку і країни проживання (які не були в жалобі).



Самотні люди частіше помирають від меланоми / uarp.org

За людьми спостерігали впродовж 5 років. Згодом вчені обрали 28 тисяч осіб, хворих на меланому, та проаналізували їхній рівень смертності через хворобу.

Серед тих, хто пережив загибель партнера, рівень смертності від меланоми був на 17% вищим, але хвороба діагностувалась на 12% рідше. Ймовірно це через те, що люди довго не помічали симптоми й вчасно не звертались до лікаря.

Також вчені припускають, що стрес прискорює прогресування цієї хвороби. Річ у тім, що саме в перший рік після втрати близької людини рівень смертності від меланоми перевищував 31%.

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