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У семирічної дитини на Волині виявили коронавірус: це перший випадок зараження дитини в Україні

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Перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19 підтвердили у Волинській області. Захворіла семирічна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

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"У 7-річної дитини у Волинській області зафіксовано Covid-19", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОДА, 23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді в дитини була температура 37,2, кашель, насиченість киснем крові – 98%.

Дитині також провели експрес-тести на грип А і В – результат негативний.

Відтак, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на Covid-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.

Ввечері 23 березня температура у дівчинки піднялася до 38,2, наступного ранку становила 36,7, ввечері – 36,7.

Дитину вирішили не госпіталізовувати, за її станом слідкує сімейний лікар. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

За словами ОДА, наразі епідеміологи проводять роботу з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Волинь Діти Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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