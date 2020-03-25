У семирічної дитини на Волині виявили коронавірус: це перший випадок зараження дитини в Україні

Перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19 підтвердили у Волинській області. Захворіла семирічна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

Читайте також: Хворих значно більше: у МВС розповіли деталі смерті чоловіка від коронавірусу на Тернопільщині

"У 7-річної дитини у Волинській області зафіксовано Covid-19", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОДА, 23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді в дитини була температура 37,2, кашель, насиченість киснем крові – 98%.

Дитині також провели експрес-тести на грип А і В – результат негативний.

Відтак, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на Covid-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.

Ввечері 23 березня температура у дівчинки піднялася до 38,2, наступного ранку становила 36,7, ввечері – 36,7.

Дитину вирішили не госпіталізовувати, за її станом слідкує сімейний лікар. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

За словами ОДА, наразі епідеміологи проводять роботу з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.