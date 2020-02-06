У школах контрацепцію прирівняли до аборту: що викладають старшокласникам

Минулоріч 130 шкіл почали викладати курси "Основи сім'ї" для учнів 10-11 класів. Підлітків навчають, як будувати щасливу сім'ю, втім деякі поради не лише недієві, а й шкідливі.

Як пише BBC, у підручнику розповідають про планування дітей та відповідальність батьківства. Втім для запобігання вагітності учням радять користуватись не контрацепцією, а вираховувати дні циклу.

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"Метод розпізнавання плідності" автори вважають природнім та надійнішим методом, натомість у підручнику не йдеться про те, як саме вираховувати ці дні.

Автори курсу стверджують, що презервативи мають протизаплідну або абортивну дію. Натомість кастрація, гормонотерапія, внутрішньоматкові спіралі прирівнюються до абортивних засобів. А ті ж самі аборти у підручнику називають гріхом та невиправданим вчинком, тобто у висновку дитина може подумати, що контрацепція – гріх.

Попри те, що переваги контрацепції у курсі не згадуються взагалі, автори знайшли новий метод не заразитися ВІЛ-ом та генітальним герпесом – просто не займатись сексом "за межами подружжя".

Фото сторінок підручника "Основи сім'ї" / Джерело: BBC

Також учням розповідають, що до шлюбу від статевих відносин варто утриматись.

Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин. Тут навіть не потрібно спиратись на якісь наукові дослідження,

– йдеться у підручнику.

У підручниках "Основи сім'ї" журналісти виявили ще безліч цікавих речей. До прикладу, шлюб повинен укладатись до 30 років і бажано, щоб у кожній сім'ї було по 3 дитини.

Й попри те, що учням розповідають про домашнє насильство, помилки у вихованні, проблеми підлітків та протидію маніпуляції, все ж вважають, що жінка – найкращий вихователь у родині. За словами авторів, жінка повинна допомагати чоловіку ставати кращим батьком, скеровувати його, хвалити та підкреслювати його виховний потенціал.

Деякі батьки закликали скасувати ці курси, називаючи їх дискримінаційними. Прислухавшись до критики, з грудня Міносвіти тимчасово припинили викладання "Основ сім'ї" у школах. Натомість бути курсам чи ні – вирішуватиме науково-методична рада з питань освіти.

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