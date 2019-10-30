У школі на Одещині четверо дітей захворіли на гепатит "А"

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Вірус гепатиту
Вірус гепатиту / newsw.world

У лабораторному центрі Одеси повідомили про виявлення групового захворювання на гепатит "А" учнів школи в Біляївському районі Одеської області.

Регіональне відділення лабораторної служби повідомляє, що інфіковано 4 дітей. У двох учнів діагноз підтвердили лабораторно, після того, як виявили на минулому тижні.

Важливо: Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика

У школі, де навчалися учні, спеціалісти провели комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

 
Гепатит – що це?
Вірусне захворювання печінки, перебіг якого може бути як легким так і важким. Передача вірусу відбувається через прийом інфікованих харчових продуктів або води, чи при безпосередньому контакті з інфікованою людиною.

Майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.

Протягом останніх кількох днів повідомлення про спалахи гепатиту надходять із різних регіонів України. У Чернігові навіть припинили навчання в одній зі шкіл, звідки до інфекційної лікарні потрапило 16 дітей з гепатитом.

Захворювання також діагностували у працівниці шкільної їдальні. А в селищі міського типу Костянтинівка Харківської області дев'ять осіб захворіли на гепатит "А".

 
Гепатит - симптоми
  • підвищена температура,
  • слабкість,
  • відсутність апетиту,
  • діарея,
  • блювота,
  • неприємні відчуття в животі,
  • сеча стає темнішою,
  • пожовтіння шкіри і білків очей.
blog_ava
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Автор: Михайло Года
Теги: Новини України Здоров'я Діти Новини Одеси
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