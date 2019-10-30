У школі на Одещині четверо дітей захворіли на гепатит "А"
У лабораторному центрі Одеси повідомили про виявлення групового захворювання на гепатит "А" учнів школи в Біляївському районі Одеської області.
Регіональне відділення лабораторної служби повідомляє, що інфіковано 4 дітей. У двох учнів діагноз підтвердили лабораторно, після того, як виявили на минулому тижні.
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У школі, де навчалися учні, спеціалісти провели комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.
Майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.
Протягом останніх кількох днів повідомлення про спалахи гепатиту надходять із різних регіонів України. У Чернігові навіть припинили навчання в одній зі шкіл, звідки до інфекційної лікарні потрапило 16 дітей з гепатитом.
Захворювання також діагностували у працівниці шкільної їдальні. А в селищі міського типу Костянтинівка Харківської області дев'ять осіб захворіли на гепатит "А".
- підвищена температура,
- слабкість,
- відсутність апетиту,
- діарея,
- блювота,
- неприємні відчуття в животі,
- сеча стає темнішою,
- пожовтіння шкіри і білків очей.