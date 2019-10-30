У школі на Одещині четверо дітей захворіли на гепатит "А"

У лабораторному центрі Одеси повідомили про виявлення групового захворювання на гепатит "А" учнів школи в Біляївському районі Одеської області.

Регіональне відділення лабораторної служби повідомляє, що інфіковано 4 дітей. У двох учнів діагноз підтвердили лабораторно, після того, як виявили на минулому тижні.

Важливо: Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика

У школі, де навчалися учні, спеціалісти провели комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

Гепатит – що це? Вірусне захворювання печінки, перебіг якого може бути як легким так і важким. Передача вірусу відбувається через прийом інфікованих харчових продуктів або води, чи при безпосередньому контакті з інфікованою людиною.



Майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.

Протягом останніх кількох днів повідомлення про спалахи гепатиту надходять із різних регіонів України. У Чернігові навіть припинили навчання в одній зі шкіл, звідки до інфекційної лікарні потрапило 16 дітей з гепатитом.

Захворювання також діагностували у працівниці шкільної їдальні. А в селищі міського типу Костянтинівка Харківської області дев'ять осіб захворіли на гепатит "А".