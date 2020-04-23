У Шотландії планують повернутися до нормального життя не раніше 2021 року

Уряд в Шотландії повідомив, що, найімовірніше, країна не повернеться до нормального життя цього року через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, пише Інтерфакс.

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"Повернення до нормального життя, як ми знаємо, не є можливим в найближчому майбутньому", – заявила Стерджен.

Перша міністерка Шотландії наголосила, що "соціальна дистанція і обмеження контакту з іншими людьми будуть реалією нашого життя ще довгий час".

Це точно буде так до того моменту, поки лікування і створення вакцини не зможуть запропонувати нам інших варіантів. А це означає, що, можливо, ці заходи діятимуть до кінця цього року, а може, навіть і довше,

– сказала Стерджен.

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Джерело: Worldometers