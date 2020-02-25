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У Шотландії жінок будуть безкоштовно забезпечувати засобами гігієни

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У Шотландії жінок будуть безкоштовно забезпечувати засобами гігієни / Unsplash

Шотландія стала першою країною у світі, яка затвердила план із забезпечення безкоштовного доступу санітарно-гігієнічних виробів для всіх жінок.

Про це пише видання The Jakarta Post. 

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Згідно із законодавством, такі засоби, як тампони та гігієнічні прокладки, будуть безкоштовними для всіх жінок Шотландії і доступними у визначених громадських місцях.

Очікується, що цей план пройде перше голосування у шотландському парламенті, а вартість втілення  складе близько 31,24 мільйона доларів.

За словами ініціаторки законопроєкту Моніки Леннон, засоби гігієни – це не предмети розкоші, а необхідні продукти для жінок. 

"Ми змінюємо культуру, і дійсно здорово, що інші країни по всьому світу дуже уважно стежать за тим, що ми робимо", – додала Леннон.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Шотландія Жіноче здоров’я
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