У штаті Вашингтон оголосили надзвичайний стан через коронавірус
У місті Сіетл штату Вашингтон від коронавірусу помер перший американець. У штаті оголосили надзвичайний стан, аби зупинити поширення небезпечної хвороби.
Наразі влада розглядає можливість скасування спортивних змагань та закриття шкіл у штаті, пише The New York Times.
Важливо: Через епідемію коронавірусу 38% американців бояться пива бренду Corona
"Це сумний день в нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від Covid-19", – заявив губернатор Вашингтона Джей Інслі.
Вірус продовжує ширитися західним узбережжям США. Раніше у місті Кіркленд штату Вашингтон медичний працівник будинку літніх людей та літня мешканка цього закладу мали позитивний тест на коронавірус.
Загалом серед 288 мешканців будинку у понад 50 виявили симптоми респіраторних захворювань. Деяких госпіталізували з пневмонією.
Кіркленд на карті:
За статистикою, літні люди частіше стикаються з серйозними захворюваннями після інфікування коронавірусом і вони частіше помирають від ускладнень.
Важливо! Перший випадок зараження коронавірусом у США був зафіксований також у штаті Вашингтон. Загалом у Штатах 68 підтверджених випадків коронавірусу, 7 людей вже одужали.
Що відомо про коронавірус: головне
- Інфекцію вперше виявили в місті Ухань, ймовірно, саме там вона й зародилася.
- У більшості країн проводиться скринінг температури у прибулих туристів, а деякі країни взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.
- Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у чотирьох українців, одна з них одужала. Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess. В Україні жоден випадок захворювання не підтвердився.
- Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 978 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 983 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 42 139 людей.