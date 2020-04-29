У Швейцарії 9-річну жертву коронавірусу переплутали з 109-річною

Нещодавно Швейцарія повідомила про першу дитячу жертву від коронавірусної інфекції. Згодом з’ясувалося, що насправді людині не 9 років, а 109.

Справа у тому, що у багатьох регіонах Швейцарії медичні бази даних покладаються на факсимільні машини та введення інформації вручну, повідомляє The Local.

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Застаріла система ведення медичної документації призвела до помилки. Вона зафіксувала, що жертва нібито народилася в 2011, але насправді у 1911 році.

Цікаво, що минулого тижня була схожа проблема. 87-річну жертву COVID-19 зареєстрували як 27-річну. Обидві помилки були викликані ручним введенням даних після відправленого звіту через факс.

Наразі у Швейцарії більшість лікарів використовують факсимільні апарати для повідомлення про випадки коронавірусу, хоча управління охорони здоров'я просило подавати звіти саме електронними засобами.

Що відомо про коронавірус у Швейцарії

Станом на 29 квітня у Швейцарії померло близько 1700 людей від коронавірусу, при чому жоден померлий не мав менше 30 років.

Лише 6 померлих через COVID-19 були у віці від 30 до 50 років.

Загалом захворіли на коронавірус близько 30 тисяч осіб, а одужали – 22 600.

Швейцарія поетапно почала виходити з карантину 27 квітня.

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