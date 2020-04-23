У Швейцарії запевнили, що вже в жовтні почнуть вакцинувати людей проти COVID-19

Вакцинація проти коронавірусу в Швейцарії може стартувати вже в жовтні! У лабораторії Мартіна Бахман від Інституту імунології Бернського університету заявили, що розробили ефективну RBD-вакцину проти збудника коронавірусу COVID-19.

Про це пише Swissinfo.ch.

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За словами вченого, розроблена вакцина як подразник для імунної системи організму використовує рецептор – зв'язувальний домен (RBD) – ту частину білкових шипів на поверхні вірусу, яка прикріплюється до рецепторів на мембрані клітини-жертви та дозволяє частинкам проникати в неї.

У порівнянні з іншими лабораторіями, вакцина швейцарської команди ґрунтується на унікальному підході, в рамках якого використовуються так звані "вірусоподібні частки", які – на відміну від самого вірусу – не є інфекційними та забезпечують організму хорошу імунну реакцію.



Вакцину обіцяють в жовтні / Фото Pixabay

Прототип вакцини лабораторія створила ще в лютому, майже відразу після того, як був розшифрований геном SARS-CoV-2. Вони сподіваються успішно провести клінічні випробовування до середини осені й почати вакцинацію громадян.

У Swissmedic (наглядовий орган) заявили, що знають про успіхи Бахмана, який також є професором імунології в Дженнерівському інституті Оксфорда, і відзначили, що "жовтень, звичайно, виглядає досить оптимістично, але ці терміни правдоподібні".

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